الإنفاق الحكومي يتصدر مباحثات “المنفي” و”الدبيبة”

بحث رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” الإنفاق الحكومي عن النصف الأول للعام 2023.

وشدد المنفي على ضرورة الإفصاح على كافة المصروفات وتوضيح الجهات المستفيدة منها، مشيرا إلى ضرورة أن توضح الحكومة للمواطنين أوجه الصرف وقيمته ومدى استفادة المدن والمناطق الليبية منه، حسب مانشرته منصة “حكومتنا” التابعة لرئاسة الوزراء.

من جهته، أكد الدبيبة أن الحكومة تقوم بصرف مرتبات كافة العاملين بالدولة الليبية دون استثناء، وأن مخصصات الباب الثاني تصرف لكافة مؤسسات الدولة وفق المعتمد من وزارة المالية.

وتابع الدبيبة أن ماجرى إنفاقه خلال النصف الأول يذهب مانسبته 79% منه للمواطن مباشرة كالمرتبات وعلاوة الزوجة والأبناء ومنح الشهداء وطلبة الجامعات ودعم المياه والكهرباء والخدمات العامة.

يشار إلى أن المصرف المركزي أعلن بلوغ إجمالي الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية مايو الماضي 47.7 مليار دينار، وأن الإنفاق بلغ 32.1 مليار.

المصدر: منصة “حكومتنا” التابعة لرئاسة الوزراء

