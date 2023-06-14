مباحثات في بنغازي لإعادة افتتاح قنصلية تركيا وعودة شركاتها للعمل بالمدينة

استقبل رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري، اليوم الأربعاء، السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز، والوفد المرافق له.

وقال المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي إنه تم خلال اللقاء مناقشة العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك التي من ضمنها معرض بنغازي للصناعات التركية والشركات المشاركة في المعرض وتكثيف زيارة رجال الأعمال والعمل على إعادة افتتاح القنصلية التركية وعودة الشركات التركية للعمل في مدينة بنغازي والتنسيق فيما يتعلق بالتدريب والتطوير للعناصر المحلية.

كما تم مناقشة زيارة الخبراء والمختصين في ترميم المباني التاريخية من الجانب التركي والاستفادة من الخبرات التركية في مجالات البنية التحتية والإعمار وإعادة تدوير المُخلفات الصلبة والسائلة.

أكد رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي على ضرورة تحقيق تعاون في مجال القطاع الخاص وبين البلديات وأهمية فتح القُنصلية التركية وعودة الطيران المُباشر ما بين بنغازي وإسطنبول وعودة الشركات التركية للعمل في بنغازي خاصة تلك التي لديها تعاقُدات سابقة في المدينة.

من جهته أكد السفير التركي على أهمية التعاون المشترك لما فيه مصلحة الجميع ورغبة الجانب التركي في تفعيل الحركة الاقتصادية و التجارية المشتركة.

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وحضر اللقاء رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي صالح العبيدي، ومدير مكتب شؤون رئيس المجلس التسييري للبلدية يوسف الزواوي، ومدير إدارة المشروعات بالبلدية المهندس أسامة الكزة، ومدير إدارة المراسم بنغازي سامي البركي.