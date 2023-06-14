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إدارة الخدمات الصحية: وصول شحنة أدوية خاصة بمرض السكري إلى سرت

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن/رصد

أعلن مساعد مدير إدارة الخدمات الصحية سرت محمد إدريس وصول الشحنة الدوائية الخاصة بعلاج مرضى السكري في بلدية سرت إلى مخازن الإدارة.

وبين أن الشحنة مقدمة من جهاز الإمداد الطبي فرع المنطقة الوسطى، وتكفي احتياجات مرضى في البلدية لشهر ونصف الشهر تقريبا، في ظل تزايد أعدادهم خلال الفترة الأخيرة، إذ تجاوزوا أكثر من ثمانية آلاف مواطن ومواطنة.

وتضمنت الشحنة أدوية الأنسولين بأنواعٍ متعددة، فيما أكدت إدارة الخدمات الصحية بسرت أن الأدوية العلاجية متوافرة بكميات كافية لتغطية احتياجات المرضى.

 

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الوطن الليبية

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