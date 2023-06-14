بلدية بنغازي: “بوجواري” و”يلماز” ناقشا إعادة افتتاح القنصلية التركية

زار سفير الجمهورية التركية كنعان يلماز والوفد الاقتصادي المُرافق له بزيارة مقر بلدية بنغازي اليوم الأربعاء.

وقالت بلدية بنغازي في بيان إن السفير والوفد المُرافق له استقبلهم رئيس المجلس التسييري للبلدية الصقر عمران بوجواري بحضور رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي صالح العبيدي ومدير مكتب شؤون رئيس المجلس التسييري للبلدية يوسف الزواوي ومدير إدارة المشروعات بالبلدية المهندس أسامة الكزة ومدير إدارة المراسم بنغازي سامي البركي.

وأضاف البيان: “تم خلال الزيارة مُناقشة العديد من المواضيع ذات الاهتمام المُشترك التي من ضمنها معرض بنغازي للصناعات التركية والشركات المُشاركة في المعرض، وتكثيف زيارة رجال الأعمال، والعمل على إعادة افتتاح القُنصلية التركية وعودة الشركات التركية للعمل في مدينة بنغازي، والتنسيق فيما يتعلق بالتدريب والتطوير للعناصر المحلية”.

وأشار البيان إلى أن اللقاء ناقش العمل على زيارة الخُبراء والمُختصين في ترميم المباني التاريخية من الجانب التركي والاستفادة من الخبرات التركية في مجالات البُنية التحتية والإعمار وإعادة تدوير المُخلفات الصلبة والسائلة.

وأثنى السفير التركي على حُسن الاستقبال، مُؤكداً على أهمية التعاون المُشترك لما فيه مصلحة الجميع ورغبة الجانب التركي في تفعيل الحركة الاقتصادية والتجارية المُشتركة.

وأكد رئيس المجلس التسيري للبلدية على ضرورة تحقيق تعاون في مجال القطاع الخاص وبين البلديات وأهمية فتح القُنصلية التركية وعودة الطيران المُباشر ما بين بنغازي واسطنبول وعودة الشركات التركية للعمل في بنغازي خاصة تلك التي لديها تعاقُدات سابقة في المدينة.