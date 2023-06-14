1.2 مليار دولار أرباح المؤسسة الليبية للاستثمار خلال العام الماضي

العنوان-طرابلس

قال رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، علي محمود حسن، إن أرباح المؤسسة بلغت 1.2 مليار دولار خلال العام 2022، متوقعًا تحقيق أرباح بقيمة 2 مليار دولار خلال العام 2023.

جاء ذلك في كلمة بمناسبة الإعلان عن المصادقة على بيانات المؤسسة المالية ومطابقتها مع قوائمها، وهو ما اعتبره رئيس المؤسسة مرحلة مفصلية في مسيرة عمل المؤسسة.

وأوضح علي محمود أن المؤسسة تعمل حاليًا على تدقيق حسابات السنوات الأخيرة، لافتا إلى أنه سيتم إنجازها بالتزامن مع الانتهاء من إعداد القوائم المالية المجمعة، معتبرًا أن النجاح في إحكام السيطرة على المحافظ والشركات التابعة ساعد في استحقاق استكمال عمليات المراجعة.

وقال رئيس المؤسسة: “بعد أن نستكمل إعداد القوائم المالية المجمعة سندير المحافظ التابعة بأسلوب إدارة الشركات كمجموعة (LIA Group)”.