القليب يؤكد دعمه لتعزيز العلاقات بين ليبيا و تركيا 

أنقرة 14يونيو 2023 (وال) _ أكد سفير دولة ليبيا لدى جمهورية تركيا السيد مصطفى القليب، على دعمه لكل الأفكار و البرامج و النشاطات، التي من شأنها أن تساهم في تعزيز العلاقات بين دولة ليبيا و جمهورية تركيا.

جاد ذلك خلال اللقاء الذي جمع القليب مع عدداً من رجال الأعمال والأكاديميين الأتراك، بحضور الملحق الأكاديمي السيد عز الدين العربي، والملحق التجاري السيد أسامة سيف النصر.

من جانبها، عبر رجال الأعمال والأكاديميون اليوم الأربعاء، عن رغبتهم في خلق فرص عمل داخل ليبيا، من شأنها أن تعود بالنفع وتعزز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين وفتح آفاق أوسع للتعاون. (وال _ أنقرة) ه ع

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