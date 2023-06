22 مسؤولا بمركز الرقابة على الأغذية وراء القضبان بتهمة الإضرار بالمصلحة العامة

أمر مكتب النائب العام بسجن 22 متهما من مديري فروع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ورؤساء أقسام بالمركز احتياطيا لإخلالهم بواجبات وظيفية ترتب عنها إضرار بالمصلحة العامة.

وذكرت النيابة العامة أن الفروع هي الزاوية وطرابلس والخمس ومصراتة وبنغازي وطبرق وزوارة، مشيرة إلى أن هذه الفروع شابها اضطراب في نشاط المختبرات.

وتابعت النيابة أن التحقيقات كشفت عن عدم معايرة أجهزة التحليل واستعمال محاليل غير صالحة للكشف عن المعادن الثقيلة، والاكتفاء بمعلومات عن بلد المنشأ عند المنتج فقط، وعدم مراعاة السرية والحياد.

وأضاف مكتب النائب العام أن فرعي بنغازي وطبرق اعتمدا على نتائج تحاليل كيميائية قامت بها مختبرات غير نظامية، وأنها أحجمت عن اختبار جودة أصناف القمح وفق المواصفات.

وأشار مكتب النائب العام إلى أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذا لمخرجات لقاءات النائب العام مع مدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ومسؤولي الجهات الرقابية المعنية بإنفاذ تشريعات الصحة العامة والبيئة.

المصدر: مكتب النائب العام

