ليبيا.. “المنفي” يناقش مع “دبيبة” الإنفاق الحكومي عن النصف الأول للعام 2023

عقد اليوم الأربعاء، لقاء بين رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، بديوان مجلس الوزراء في طرابلس لمناقشة الإنفاق الحكومي عن النصف الأول للعام 2023.

وقال دبيبة، خلال اللقاء إن حكومة الوحدة تقوم بصرف مرتبات كافة العاملين بالدولة الليبية دون استثناء ومخصصات الباب الثاني لكافة مؤسسات الدولة وفق المعتمد من وزارة المالية.

وأشار دبيبة، إلى أن ما تم إنفاقه خلال النصف الأول (79%) منه يذهب للمواطن مباشرة كالمرتبات وعلاوة الزوجة والأبناء ومنح الشهداء وطلبة الجامعات ودعم المياه والكهرباء والخدمات العامة.

من جهته أكد المنفي، على ضرورة الإفصاح على كافة هذه المصروفات وتوضيح الجهات المستفيدة، ليعلم المواطن الليبي أوجه الصرف وقيمته ومدى استفادة كافة المدن والمناطق الليبية منه.

Trending شركة الخليج العربي تستعرض مع مؤسسة النفط الليبية البرامج الاستكشافية المنجزة خلال 2023