طرابلس.. ضبط وإحالة عدد من الاحداث للنيابة بوقائع سطو وسرقات

أفادت مديرية أمن طرابلس اليوم الاربعاء، عن إحالة عدد من الاحداث للنيابة المختصة بسبب قيامهم باعمال سطو و سرقات .

وبالتفاصيل تلقى مركز طريق المطار بلاغا مفاده تعرض احد مدارس المنطقة للسرقة كاميرات مراقبة و العبث بمنظومة مياه و خزان مياه و اتلاف بعض النوافذ .

وعلى اثر البلاغ تم تكليف فريق عمل للتحري و جمع المعلومات و معرفة الفاعلين و من خلال المعلومات التي قام بجمعها فريق العمل تم التعرف على الجناة و القبض عليهم .

و بالاستدلال معهم اعترفوا بما نسب اليهم و تمت احالتهم مقبوضاً عليهم للنيابة الاحداث.

وفي السياق،تلقى مركز طريق المطار بلاغاً من احد المواطنين الذي تعرض منزله الذي لازال قيد الانشاء داخل المنطقة لسرقة كافة اسلاك الكهربائية .

و من خلال البحث و التحري اتضح ان الجناة مجموعة من الاحداث بعد الاستدلال معهم و اقرارهم بما نسب اليهم أحيلوا لنيابة الاحداث .