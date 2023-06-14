القطراني: قرار مرتقب بتشكيل غرفة أمنية خاصة لحماية العملية الانتخابية ومراكز الاقتراع

عقد نائب رئيس مجلس الوزراء علي فرج القطراني، اجتماعاً مع رئيس اللجنة المركزية لإنتخابات المجالس البلدية جمال عبد الشفيع ، بحضور وزير الكهرباء عوض البدري ووكيل وزارة الداخلية فرج محمد منصور، وضم الإجتماع رئيس جهاز الأمن الداخلي الفريق أسامة الدرسي ومعاون مدير الإدارة العامة للدعم المركزي اللواء صلاح الخفيفي ومدير مديرية أمن البيضاء اللواء خالد البسطة ومدير مديرية أمن الساحل العميد مفتاح حميد محمد ومدير إدارة المكافحة والظواهر السلبية العقيد عبدالمنعم المهشهش ورئيس ديوان رئاسة الوزراء بالمنطقة الشرقية رضا الفريطيس، وعدد من ضباط الأجهزة الأمنية، بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي.

وأكد القطراني بأنه سيصدر قراراً بشأن تشكيل غرفة أمنية خاصة لحماية العملية الانتخابية ومراكز الاقتراع ببلدية البيضاء وبلدية عمر المختار وبلدية وردامه، وتقديم الدعم اللازم لها لأداء المهام الموكلة إليها.

وأوضح القطراني ان الدعوة لعقد هذا الإجتماع الأمني الهام جاءت استعداداً لإنطلاق إنتخابات المجالس البلدية، حيث اطلع على آلية التنسيق الأمني بالمراكز الانتخابية وخصوصاً ببلدية البيضاء نظراً لأهميتها وكثافتها السكانية حيث وصل عدد الناخبين المسجلين بها إلي 29 ألف ناخب مما يتطلب وضع خطة أمنية لتأمين وحماية سير العملية الإنتخابية مشيراً إلى أن إجراء الإنتخابات سيكون تحقيقاً لتطلعات المواطنين وإصرارهم على إقامتها لتحقيق آمالهم باختيار من يمثلهم، موضحاً ما قامت به الحكومة الليبية من تجهيزات وتذليل كل العقبات أمام اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية.

من جهته أشاد رئيس اللجنة المركزية للانتخابات باستعداد اللجنة والتجهيز للانتخابات مؤكداً على ضرورة تأمينها عن طريق التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والعسكرية .

من جانبه قال وكيل وزارة الداخلية إن الدور الرئيسي لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية للحفاظ عمل اللجان ومراكز الاقتراع وتنظيم الدخول والخروج للناخبين إليها، مؤكداً على أن الانتخابات مطلب شعبي وجب المحافظة عليه وحمايته.