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المنفي والدبيبة يناقشان الإنفاق الحكومي عن النصف الأول من 2023

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس

عقد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، اجتماعا خصص لمناقشة الإنفاق الحكومي عن النصف الأول للعام 2023.

وأكد الدبيبة، أن حكومة الوحدة الوطنية تقوم بصرف مرتبات كافة العاملين بالدولة الليبية دون استثناء، ومخصصات الباب الثاني لكافة مؤسسات الدولة وفق المعتمد من وزارة المالية.

وأشار الدبيبة إلى أن 79% من إجمالي الإنفاق خلال النصف الأول ذهب للمواطن مباشرة، كالمرتبات وعلاوة الزوجة والأبناء ومنح الشهداء وطلبة الجامعات ودعم المياه والكهرباء والخدمات العامة.

ونقل البيان عن المنفي تأكيده ضرورة الإفصاح عن كافة هذه المصروفات وتوضيح الجهات المستفيدة، ليعلم المواطن الليبي أوجه الصرف وقيمته، ومدى استفادة كافة المدن والمناطق الليبية منه.

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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