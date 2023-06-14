“السايح”يؤكد عدم إحالة نسخة من إتفاق لجنة 6+6 للمفوضية العليا للانتخابات

أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات “عماد السايح” في خطاب وجه الى مجلس النواب عدم إحالة نسخة من إتفاق لجنة 6+6 للمفوضية رغم مخاطبة سابقة لطلب الإحالة .

وبين أن مخرجات لجنة 6+6 وضعت الإطار القانوني الصحيح لإجراء الإنتخابات، مشيراً إلى أن المفوضية أرسلت ملاحظات ومقترحات لمجلس النواب للأخذ بها قبل إقرار التشريعات الانتخابية.

وأضاف السايح أنه لابد من إعادة النظر ببعض القوانين من قبل المفوضية والشركاء.

مشيرا الى ان المفوضية ستتخذ إجراءات صارمة بخصوص تسمية أعضاء لجان الاقتراع لضمان عدم التلاعب من قبل الاعضاء لصالح المرشحين.