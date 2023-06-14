“أبوزريبة”يطلع على استعداد إدارة التدريب والمعهد العالي لاستقبال الدورة التدريبية

اجتمع وزير الداخلية في الحكومة الليبية اللواء عصام أبوزريبة اليوم الأربعاء، بديوان الوزارة في بنغازي، مع مدير فرع الإدارة العامة للتـدريب بالمنطقة الشرقية العميد خميس وازن، ومدير المعهد العالي للضباط بالمنطقة الشرقية العميد طارق الزائدي.

وأكد أبوزريبة دعمه لعقد هذه الدورة، وأن الوزارة ستقدم كل الدعم اللازم لضمان نجاح الدورة وتأهيل الضباط الجدد بالشكل المناسب،مشدداً على أهمية تدريبهم وتأهيلهم بِالشكل الصحيح للتعامل مع التحديات الأمنية المختلفة.

حيث تم متابعة استعدادات الدورة التدريبية المزمع عقدها خلال هذا العام، ومناقشة المشاكل والصعوبات اللازمة للإدارة والدورات التدريبية.

كما تم الحديث عن مدى جاهزية الإدارة والمعهد العالي للضباط لبدء دورة ضباط الشرطة من خريجين الجامعات والمعاهد العليا من مدنين وعسكرين.

وأعرب مديري الإدارة والمعهد عن استعدادهم التام لعقد هذه الدورة، وأكدوا جاهزيتهم من ناحية الطاقم التَّدريبي والمناهج التَّدريبية، مشيرين إلى أنّ المعهد سيكون جاهزاً لاستلام وفرز ملفات المتقدمين وإحالتها للجنة المركزية للمُقابلات الشخصية فُور الإعلان عن المواعيد.