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الكشر: حكومة الدبيبة لم تصرف أي ميزانية لبلدية ترهونة في 2023

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

نفى عميد بلدية ترهونة محمد الكشر صرف أي ميزانية للبلدية في 2023، مبينا أن ما تم صرفه عبارة عن ربع الميزانية التشغيلية الخاصة بإدارة النظافة.

وقال الكشر في تصريح صحفي إن وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة المؤقتة وعدتهم بصرف ميزانية خاصة للبلدية، وهم في انتظار صرفها.

وأشار الكشر إلى أنهم أحالوا إلى وزارة الحكم المحلي بحكومة الدبيبة عددا من المشاريع التنموية، موضحا أن المشروع الاستراتيجي الوحيد والفعال داخل البلدية هو مشروع ربط خط النهر للمدينة.

وطالب الجهات المسؤولة بدعم المشاريع، والاهتمام والإسراع في توصيل المياه لكافة المواطنين بالمدينة.

 

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صحيفة الساعة 24

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