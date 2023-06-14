الكشر: حكومة الدبيبة لم تصرف أي ميزانية لبلدية ترهونة في 2023

نفى عميد بلدية ترهونة محمد الكشر صرف أي ميزانية للبلدية في 2023، مبينا أن ما تم صرفه عبارة عن ربع الميزانية التشغيلية الخاصة بإدارة النظافة.

وقال الكشر في تصريح صحفي إن وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة المؤقتة وعدتهم بصرف ميزانية خاصة للبلدية، وهم في انتظار صرفها.

وأشار الكشر إلى أنهم أحالوا إلى وزارة الحكم المحلي بحكومة الدبيبة عددا من المشاريع التنموية، موضحا أن المشروع الاستراتيجي الوحيد والفعال داخل البلدية هو مشروع ربط خط النهر للمدينة.

وطالب الجهات المسؤولة بدعم المشاريع، والاهتمام والإسراع في توصيل المياه لكافة المواطنين بالمدينة.