الشرطة الفرنسية تداهم مقر إقامة ساركوزي على خلفية قضية التمويل الليبي

داهمت الشرطة الفرنسية أمس الثلاثاء مقر إقامة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي بالعاصمة باريس وفتشته، وذلك في إطار تحقيقات حول التأثير على الشهود، على خلفية الاشتباه في تلقيه مبالغ مالية ضخمة من الزعيم الراحل معمر القذافي.

وقالت إذاعة مونت كارلو الفرنسية إن ذلك جاء تزامنا مع الاستماع إلى ساركوزي في جلسة مفتوحة من قبل محققين من المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية، وهي حالة تسمح باستجواب الشخص المشتبه في ارتكابه جريمة دون احتجازه.

وأضافت مونت كارلو أن الإجراءات بدأت كجزء من تحقيق عام استنادا إلى معلومات سربتها وسائل إعلام فرنسية نقلا عن مصدر مقرب من التحقيق ترتبط بتراجع الوسيط اللبناني الفرنسي زياد تقي الدين عن اتهاماته ضد ساركوزي بتلقيه أموالا لحملته الانتخابية من القذافي قدرت بـ608 آلاف يورو، وهو ما يؤكد معلومات أوردها موقع “ميديابارت”.