أفادت كالة نوفا الإيطالية بغرق قارب صيد غادر طبرق قبالة سواحل اليونان، مما تسبب في مقتل ما لا يقل عن 59 مهاجرا غير نظامي، وفقدان المئات.

وأشارت الوكالة الإيطالية إلى تقرير سابق لوكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية “فرونتكس” بتاريخ 24 مايو الماضي يفيد بأن 3 قوارب صيد كبيرة ستخرج من طبرق في ليبيا وعلى متنها 2000 مهاجر، ستتوجه نحو أوروبا.

جاء ذلك خلال تقرير داخلي أعده فريق العمل الإقليمي للاتحاد الأوروبي، والمديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية للمفوضية الأوروبية.

وأشارت الوكالة الإيطالية إلى أنه لا يمكن تحديد ما إذا كانت سفينة الصيد التي انقلبت في منطقة البحث والإنقاذ باليونان واحدة من السفن الثلاث التي أبلغت عنها وكالة “فرونتكس”.

المصدر: وكالة نوفا الإيطالية

The post نوفا الإيطالية: مقتل قرابة 60 مهاجرا إثر غرق قاربهم الذي غادر طبرق appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار