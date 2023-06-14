مكتب استرداد أموال الدولة الليبية يقدم لـ”المنفي” تقريراً حول نشاطه خلال 2023

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، إدارة مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة بديوان المجلس في طرابلس العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن رئيس مجلس إدارة المكتب أنور عاريف، وعضو مجلس الإدارة يوسف الشارف، قدما للمنفي، تقرير مفصل عن نشاط المكتب للنصف الأول من العام 2023.

وكان مدير عام مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأموال المستردة محمد رمضان منسلي، دعا دول المنطقة إلى تعزيز التعاون وخلق شبكة لمكاتب استرداد وإدارة الأموال المنهوبة بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من أجل ملاحقة ناهبي ثروات أوطانهم، واستخدام الأموال فيما يصب في مصلحة شعوب المنطقة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الإقليمي الذي نظمته وزارة العدل المغربية بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومعهد سيراكيوز الدولي للعدالة الجنائية وحقوق الإنسان، والذي عُقد بالرباط من 5 إلى 7 يونيو 2023 تحت شعار تعزيز التعاون القضائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: من أجل مقاربة متكاملة مندمجة للتحقيقات والمتابعات في مجال مكافحة غسيل الأموال.

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