أمازيغ ليبيا: نعلن رفضنا التام والقاطع لكل المخرجات السياسية ما لم نكن طرفًا فيها

الوطن| رصد

حمل المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا البعثة الاممية المسؤولية الكاملة في كل ما وصلت إليه البلاد وما سيحدث بعد ذلك، مضيفًا “سنلجأ لكسب حقوقنا بكل الطرق التي استخدمتها الشعوب للحصول علي حقوقها قديما وحاضرًا وإن كل الطرق التي تؤدي إلى ذلك تعد مشروعه”.

وأكد المجلس في بيانٍ له، على ضرورة إرجاع القضية الليبية إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة؛ لأن البعثة والدول الأعضاء في مجلس الأمن اثبتوا فشلهم بسب استمرارهم في الصراعات لأجل مصالحهم.

وعلل المجلس أسباب رفضه للحوار القائم والجاري بأطرافه المتعددة وصياغاته المتنوعة وآخرها مخرجات اللجنة حيث إنه جميعها تبث فيهاالاصرار علي تهميش الامازيغ وتمثيلهم في مجلس النواب ومجلس الشيوخ, كما تصر جميع الاطراف وفي كل المراحل السابقة علي حرمانمكون الامازيغ من المناصب السيادية او ان يكون طرف مهم في تشكيل المجلس الرئاسي والحكومات المنبثقة عنه.

وجدد المجلس تأكيده على رفض سياسات التسويف والتهميش نعلن رفضنا التام والقاطع لكل المخرجات السياسية مالم نكن طرف فيها.