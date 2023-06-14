القبض على شخص في حالة تلبس بالسرقة في سبها

أفادت مديرية أمن سبها، عن تمكن الاجهزة الامنية من القاء القبض على شخص في حالة تلبس تام يقوم بمحاولة سرقه مركبة مواطن.

وبالتفاصيل أنه عند الساعة العاشرة ليلا تم ضبط المدعو ف. ب. خ مواليد 1993 عاطل عن العمل مقيم شارع 40 من قبل اعضاء مركز المنشية وهوا في حالة تلبس تام يقوم بمحاولة سرقه مركبه المواطن ي. ع. ع .

وبالتحقيق معه اعترف بانه حاول سرقة المركبة وسرقه مبلغ مالي 300 دينار ليبة كما اعترف بسرقات اخرى منها دخوله الي منزل وسرقه عدد 2هواتف محمولة.

وبحسب مديرية أمن سبها أتخذت ألإجراءات القانونية حياله .