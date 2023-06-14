اختتام مسابقة جائزة ليبيا الدولية لحفظ وتجويد القرآن الكريم في دورتها الـ 11

اختتمت أمس الثلاثاء مسابقة جائزة ليبيا الدولية لحفظ وتجويد القرآن الكريم في دورتها الـ 11 بمشاركة (60) دولة، وبرعاية اللواءطارق بن زياد المُعزز بالقوات المُسلحة العربية الليبية، وتحت إشراف الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية.

وحصل القارئ صهيب الحبوني من ليبيا على الترتيب الأول في فرع حفظ القرآن الكريم كاملاً، وحصل القارئ عبدالسلام فتحى العمرونىمن ليبيا في فرع القرآن الكريم كاملاً مع التفسير، القارئ عِدين شهزاد رحمن من أمريكا على الترتيب الأول في فرع حفظ القراءات العشر.

وتم تكريم جميع المشاركين في جائزة ليبيا الدولية واللجان المنظمة لها من قبل مسؤولي الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، ولجنةالمُسابقة وبحضور رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية عمر سعد الحداد والدكتور الصديق خليفة حفتر، والفريق أسامة محمدالدرسي رئيس جهاز الأمن الداخلي، وعضو المجلس التسييري المهندس أحمد فرج الطيرة، وعدد من العاملين بالهيئة العامة للأوقافوالشؤون الإسلامية ومن المواطنين.

وعلى هامش المسابقة تم الإعلان عن تأسيس الرابطة العالمية للمسابقات الدولية بين عدد (14) مسابقة وجائزة قرآنية دولية في مرحلتهاالأولى، وتكون لها مقر وموازنة مالية ودورية بين الجوائز وتبادل المتسابقين والمحكمين.

كما تم تعيين الأمين العام للرابطة الدكتور صادق محمد عبدالله من دولة اليمن، ونائب الأمين العام الدكتور عبدالجليل المهدي من ليبيا، ومقررالرابطة الدكتور عبدالباري العلمي من دولة الصومال .