السايح: إجراء العمليات الانتخابية الثلاث بشكل متزامن سيؤدي إلى الفوضى والتزوير

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اعتبر رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، أن إجراء العمليات الانتخابية الثلاث (الرئاسة والبرلمانية ومجلس الأمة) في الجولة الثانية بشكل متزامن وفي يوم اقتراع واحد، سيؤدي إلى الفوضى داخل مراكز الانتخابات ما يجعلها تقع فريسة التزوير.

جاء ذلك في ملاحظات أرسلها إلى مجلس النواب بشأن القوانين الانتخابية الناتجة عن اجتماعات لجنة 6+6، والتي أشار إلى أن المفوضية لم تتحصل بعد على نسخة منها بشكل رسمي، وأن ما تمّ الاطلاع عليه هو فقط ما تمّ عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

وقال السايح، إنّه المعايير والمبادئ المتعارف عليها دولياً، لا يمكن إجراء العمليات الانتخابية الثلاث في الجولة الثانية بشكل متزامن وفي يوم اقتراع واحد.

وأضاف، أن ذلك سيتسبب في عموم الفوضى بمراكز الانتخاب وبما لا يمكن للمفوضية من السيطرة عليها، مهما وضعت من إجراءات، مشيرًا إلى أن تلك المراكز ستقع فريسة التزوير.

كما أشار إلى أن مرحلة العد والفرز -في حال إجراء الانتخابات بشكل متزامن- ستطول إلى ساعات متأخرة من الليل، مما يزيد من فرص التهديدات الأمنية، بعد أن تبدأ النتائج في الظهور أول بأول، ناهيك على أن محطات الاقتراع المخصصة للمرأة والتي تدار من قبل العنصر النسائي سوف، لن تبقى إلى ساعات متأخرة من الليل، علاوةً على أن محطات الاقتراع سوف لن تكون قادرة على استيعاب أعداد الناخبين بسبب طول الفترة التي يقضيها الناخب داخل محطة الاقتراع، وهو يدلي بصوته في 5 أو 6 صناديق اقتراع في بعض الدوائر.

وقال السايح، إن هناك العديد من المقترحات التي يمكن تبنيها في سبيل تحقيق التزامن بين العمليات الانتخابية الثلاث، خاصة وأنها مرتبطة بنجاح الانتخابات الرئاسية، حيث لن يكون هناك عذر للتخوف فيما لو نجحت الانتخابات الرئاسية، خاصة في جولتها الأولى.