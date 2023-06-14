وسط اتهامات للغرياني.. جدل بين الدفاع والمحكمة بشأن طلب الإفراج عن السنوسي

أتهم أحمد نشاد محامي مدير الاستخبارات العسكرية بالنظام السابق، اللواء عبدالله السنوسي، اتباع الصادق الغرياني بالتأثير على إحساس وشعور هيئة المحكمة .

وأوضح نشاد في تصريحات تلفزيونية، أنه تم تأجيل جلسة موكله عقب جدل بين الدفاع والمحكمة بشأن طلب الإفراج عنه لأسباب يرى الدفاع أنها موجبة للإجابة على طلب الإفراج.

وقال محامي مدير الاستخبارات العسكرية بالنظام السابق، :”سمعنا خلال الجلسة هتاف من 40 شخصاً في القاعة يُقال إن تبعيتهم للصادق الغرياني”.

وأضاف أن :”أتباع الغرياني أثاروا الضوضاء ورددوا عبارات دم الشهداء لن يذهب هباء، ما أثر على إحساس وشعور هيئة المحكمة”.

وتابع نشاد أنه :” تم رفع الجلسة والدخول إلى غرفة المداولة إثر الهتافات لتخرج هيئة المحكمة بعد ذلك بقرارها بتأجيل الجلسة إلى 17 يوليو مع استمرار حبس موكلي”.

وبحسب نشاد :” تبين أن الحاضرين من رابطة ضحايا بوسليم ومن المجموعة التي ينحو منحاها الصادق الغرياني في رؤياها السياسية والعقائدية”.