عضو بمجلس النواب: إقصاء القذافي من العملية الانتخابية سيحدث مشاكل كثيرة

قال عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، أن إقصاء المترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي يعني وضع العصا في عجلة العملية الانتخابية وستحدث مشاكل كثيرة.

وأضاف الدرسي في تصريحات صحفية، أنه من الطبيعي أن تسمح لجنة 6+6 لكل مواطن ليبي بالترشح في الانتخابات المُقبلة.

وأشار الدرسي الى أن سيف الإسلام مواطن ليبي له حق التمتع بالقوانين التي تصدرها السلطة التشريعية ومن بينها إلغاء العزل السياسي وقانون العفو العام.

وقال عضو مجلس النواب أن هناك أحكام قضائية ببراءة سيف الإسلام القذافي وعدم ملاحقته قانونيًا وبالتالي يحق له الترشح مشيرًا الى أن قوانين 6+6 تسمح لخليفة حفتر وعقيلة صالح وعبدالحميد الدبيبة الترشح للانتخابات.

وأضاف الدرسي أن إقصاء أي طرف من هذه الأطراف المؤثرة وخاصة سيف الإسلام بمثابة وضع العصا في عجلة العملية الانتخابية.

ولفت الدرسي الى أنه ستكون الانتخابات منقوصة وستحدث مشاكل كثيرة إذا تم استبعاد سيف الإسلام وسيزيد الأمر تأزمًا.

وقال الدرسي أن سيف الإسلام يمثل شريحة كبيرة جدا من المجتمع الليبي والنظام السابق الذي لا يزال له أنصار.

وتسائل الدرسي قائلًا :”لماذا لا يتم السماح له بالترشح ويقول الليبيون كلمتهم، إذا لم يريدوه فلن ينتخبوه”.

وأشار الدرسي الى أن الغرب لا يريد ترشح سيف الإسلام لكن الشرق ممثلا في روسيا التي لها قوات فاغنر العسكرية على الأرض تؤيد ترشحه.