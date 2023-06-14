تقارير : الدبيبة يلتقي مسؤول أمريكي بارز ويطلب دعمًا للاستمرار في السلطة

أفادت تقارير صحفية، الاربعاء بأن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة التقى خلال زيارته الأخيرة إلى العاصمة الإيطالية روما، بالنائب الأول لمدير الاستخبارات الأمريكية، ستاسي ديكسون.

وبحسب تقرير نشره ليبيا برس، جاء لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية بالنائب الأول لمدير الاستخبارات الأمريكية، بحضور مديرة المخابرات الايطالية، إليزابيتا بيلوني.

ووفقًا للتقرير طالب الدبيبة المسؤول الامريكي، بدعمه للاستمرار في السلطة كما طالب بالضغط على الجانب المصري، مُتهمًا إياه بالوقوف وراء محاولات تغيير حكومته.