الشعاب: طلبنا تعديل بعض قوانين “6+6” الانتخابية

رحب عضو مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عبدالحكيم الشعاب بمخرجات اللجنة المشتركة “6+6″، قائلا: ننتظر صدورها من مجلس النواب وتحويلها إلينا متى ما كانت جاهزة وفق ما يمكن المفوضية وشركاءها من تنفيذها.

وأكد الشعاب في تصريح صحفي أن المفوضية لم تستلم أي نسخة من القوانين الانتخابية الصادرة من لجنة 6+6 المشتركة، موضحا: قمنا بمراسلة مجلسي النواب والدولة الاستشاري وأحلنا لهما عدة ملاحظات على القوانين الانتخابية الصادرة من لجنة 6+6 عبر النسخ المتداولة طلبا لتعديلها قبل نشرها في الجريدة الرسمية باعتبارها ملزمة حسب التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري.

وتابع: الملاحظات الواردة بالمراسلة تتعلق بعدة جوانب تنفيذية وفنية قد تصعب العمليات الانتخابية وفق هذه القوانين ولا علاقة لها بالإطار القانوني والشروط المطلوبة.

وبيّن الشعاب أن من بين هذه الملاحظات أنه يستحيل وضع 6 صناديق اقتراع داخل المراكز الانتخابية ليصوت عليها المواطن في يوم واحد فقط.