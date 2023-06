برئاسة البرتغال.. مبادرة (5+5 دفاع) تلتئم في طرابلس

احتضنت العاصمة طرابلس الاجتماع السادس للجنة العلمية دفاع 5+5 والذي يأتي ضمن مخطط العمل متعدد الأطراف لسنة 2023، والذي يختص بملف الألغام.

ويأتي هذا الاجتماع الذي ترأسه البرتغال بهدف التشاور في آليات العمل حول برمجة أنشطة الخطة التدريبية المستقبلية لعامي 2024-2025.

كما يهدف الاجتماع لتبادل المعارف والخبرات و تعزيز بناء القدرات لتنفيذ البرامج التدريبية للمساهمة في إزالة الألغام ومخلفات الحروب.

دعم التعاون الإقليمي

وتدعم مبادرة 5+5 دفاع التعاون الإقليمي المشترك وصولا إلى الأهداف المنشودة المنشأة عليها، والتي تأتي وفقا لمجالات التدريب المتبعة ضمن المعايير الدولية.

وفي قمتها الأخيرة التي انعقدت نهاية العام الماضي، أكد وزراء دفاع مبادرة 5 + 5 دفاع على إرادتهم المشتركة لمواجهة التحديات الأمنية غرب البحر المتوسط.

الحفاظ على دينامية المبادرة

واعتمدت مبادرة 5+5 دفاع خطتها التنفيذية لعام 2023، التي تضمنت رفع عدد الأنشطة المبرمجة بحوالي 20% مقارنة مع 2022.

وأكد وزراء دفاع مبادرة 5+5 دفاع التزام الدول الأعضاء بالحفاظ على دينامية وحيوية المبادرة للعام الحالي، وتتولى البرتغال رئاسة الدورة الحالية خلفا للمغرب.

وتضم مبادرة 5+5 دفاع 5 دول من الاتحاد الأوروبي و5 دول من المغرب العربي وتهدف للتعاون في المجال الأمني بالمنطقة وسبل تطويره.

ودول مبادرة 5+5 دفاع هي فرنسا، وإيطاليا، وليبيا، ومالطا، وموريتانيا، والمغرب، والبرتغال، وإسبانيا، وتونس، والجزائر.

المصدر: إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي + وكالة الأناضول التركية

