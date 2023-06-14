الدبيبة يبحث الأوضاع المالية لمنتسبي الوحدات العسكرية الغربية

الوطن| رصد

بحث رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة الأوضاع المالية المنتهية للوحدات العسكرية الغربية خلال لقاء مع رئيس الأركان العامةفريق أول ركن محمد الحداد، ومدير الإدارة العامة للحسابات العسكرية، وعدد من مديري الإدارات برئاسة الأركان.

وشدد الدبيبة خلال اجتماع برئاسة الأركان العامة على ضرورة متابعة ملف التقاعد العسكري وتسوية أوضاع أبناء المؤسسة العسكرية،وكذلك صرف قيمة مقابل الدفن والإجازة، وكافة التسويات القانونية المستحقة.

ووجه الدبيبة تعليماته بالاستمرار في تنظيم ملف التموين للوحدات العسكرية والقضاء على ما صاحبه من فساد خلال السنوات الماضية.