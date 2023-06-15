“الزني” يناقش ترتيبات الموسم الثاني من برنامج المدارس الصيفية للشباب

عقد وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة فتح الله الزني، مساء الأربعاء، اجتماعاً موسعا بحضور المهندسة رندة غريب وكيل الوزارة لشؤون التخطيط والتطوير، ومدير مكتب شؤون الوزير، ومديري إدارات “الشؤون الإدارية والمالية، البرامج الأنشطة الشبابية، المؤسسات الشبابية، تمكين الشباب، شؤون الفروع.

وقالت وزارة الشباب في بيان إن الاجتماع ناقش الترتيبات لإطلاق الموسم الثاني من البرنامج الوطني المدارس الصيفية للشباب ضمن خطة عودة الحياة للمخيمات الشبابية بعموم البلاد لبناء قدرات الشباب الليبي من الجنسين، خاصة بعد النجاح الذي شهدته مخيمات قادة وقائدات الأمل التي نظمتها الوزارة العام الماضي بعدد من مناطق الساحل الليبي وبمشاركة الشبان والشابات من مختلف المناطق.

كما تم استعراض تقارير النشاط والمعوقات التي صادفت فريق عمل الوزارة في تنظيم الموسم الأول من المدارس الصيفية للشباب ووضع الحلول الجذرية لها لضمان فاعلية أكبر وتحقيق الأهداف المحددة ضمن خطة العام الجاري، وتحديد مرافق التخييم والاصطياف المستهدفة لاحتضان البرنامج ومدى جاهزيتها.