محملا البعثة الأممية المسؤولية.. “الأعلى لأمازيغ ليبيا” يرفض مخرجات “بوزنيقة”

عبر المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا عن رفضه لمخرجات لجنة 6+6 بسبب ما سماه “الإصرار على تهميش مكون الأمازيغ” في تمثيلهم بمجلسي النواب والشيوخ القادمين.

وقال المجلس في بيان له تعليقا على التطورات السياسية الأخيرة؛ إن مكون الأمازيغ ظل طيلة السنوات الماضية مهمشا ومحروما من المناصب السيادية في الدولة، ولم يكن طرفا في تشكيلة المجلس الرئاسي أو الحكومة، بحسب البيان.

واتهم المجلس في بيانه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بأنها أصبحت جزءا من “المساومات السياسية” لتقاسم السلطة في ليبيا، دون أي اعتبار لقيم العدالة الديمقراطية، على حد تعبير البيان.

وتابع المجلس في بيانه أن قيم العدالة والديمقراطية منصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، ومن المفترض أن تكون البعثة الأممية الضامن لهذه القيم في ليبيا، وفق قوله.

واعتبر المجلس في البيان البعثة الأممية بأنها أصبحت “أداة يستخدمها السياسيين والمليشيات لفرض وضع سياسي معين وتقاسم السلطة”.

وشدد المجلس على أن مايحدث سينعكس سلبا على القواعد الدستورية، وهو أمر مخالف لمبادئ الأمم المتحدة وإرداة الأمة الليبية مكوناتها، بحسب البيان.

ودعا المجلس إلى إرجاع الأزمة الليبية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعدم تركها للبعثة الأممية ولدول مجلس الأمن الذين “أثبتوا فشلهم بسبب استمرارهم في الصراعات من أجل مصالحهم”؛ محملا البعثة الأممية المسؤولية الكاملة لما آلت إليه الأمور في البلاد، وفق تعبير البيان.

المصدر | المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا

