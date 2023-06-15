الحكومة الليبية المكلفة تعين مديراً جديداً لمطار بنينا الدولي

عينت الحكومة الليبية المكلفة صالح جبريل العمروني، مديراً جديداً لمطار بنينا الدولي خلفاً للمدير السابق عبدالله حمد الشافعي.

وجرت اليوم الأربعاء مراسم التسليم والتسلم للمدير الجديد بمشاركة نائب رئيس الحكومة علي القطراني، وبحضور وزير الكهرباء والطاقات المتجددة المهندس عوض البدري، ومعاون مدير الإدارة العامة للدعم المركزي اللواء صلاح الخفيفي.

وأعرب القطراني، خلال عملية التسليم عن شكره لإدارة المطار السابقة على الجهود التي بذلتها من أجل سير عمل المطار، مؤكداً على أهمية تكاثف الجهود من قبل الجميع من أجل أن تجتاز البلاد كافة الأزمات ويتحقق الأمن والاستقرار والازدهار في كامل ربوع ليبيا الحبيبة.

من جانبه هنأ مدير المطار السابق عبدالله الشافعي المدير الجديد صالح جبريل العمروني، متمنياً له التوفيق مهامه، وموجهاً التحية لنائب رئيس الحكومة على جهوده المبذولة وعمله الدؤوب على مدار الساعة من أجل حلحلة المشاكل ورأب الصدع.

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