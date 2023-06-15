المؤسسة الوطنية للنفط ترسل قافلة مساعدات طبية إلى مستشفى أوباري

الوطن| رصد

وصلت إلى مطار حقل الشرارة النفطي، اليوم الاربعاء القافلة الطبية المرسلة إلى مستشفى أوباري العام، تنفيذا للاتفاقية المبرمة بيـن المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة الصحة بالحكومة المنتهية بشأن ضم مستشفى أوباري إلى مصحة النفط بطرابلس.

حيث تتكون القافلة الطبية من تخصصات الباطنة والنساء والولادة والأطفال والجراحة العامة والعظام والجلدية

هذا وقد قام فريق المؤسسة الوطنية للنفط ومصحة النفط بطرابلس بتسليم الدفعة الثانية من الأدوية والمعدات الطبية إلى إدارة المستشفى، حيثتضمنت أدوية الأطفال والنساء والولادة وأدوية الجلدية وأدوية الأمراض المزمنة

وباشر فريق الصيانة التابع لمصحة النفط المرافق للقافلة الطبية في القيام بأعمال الصيانة لعدد من مرافق المستشفى المختلفة