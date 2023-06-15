“المقريف” يعتمد النتيجة النهائية للأولمبياد الوطني للرياضيات

اعتمد وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة المؤقتة موسى المقريف، الأربعاء، النتيجة النهائية للأولمبياد الوطني للرياضيات للمستويين الأول والثاني للعام الحالي، بحضور رئيس مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي ورئيس اللجنة العليا للأولمبياد الوطني للرياضيات.

وقالت حكومة الوحدة المؤقتة في بيان إن الأولمبياد يشارك فيه تلاميذ المرحلة الإعدادية وطلاب المرحلة الثانوية، من مدارس التعليم العام والخاص، وأقيمت المرحلة النهائية في شهر مايو الماضي بين 207 طلاب كانوا قد تأهّلوا من المرحلة الأولى من المسابقة.

وأشارت إلى أن الأولمبياد الوطني للرياضيات أطلق العام الماضي، وتشرف عليه مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي.