الدبيبة: أغلب نفقات هذا العام ذهبت مباشرة للمواطنين

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قال رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، في لقاء جمعة مع رئيس المجلس الرئاسي، إن 79 بالمئة من الإنفاق العام خلال النصف الأول من العام 2023 ذهب للمواطن مباشرة.

وأفاد الدبيبة، حسب ما ذكر مكتبه الإعلامي، أن النفقات تمثلت في المرتبات وعلاوة الزوجة والأبناء ومنح الشهداء وطلبة الجامعات ودعم المياه والكهرباء والخدمات العامة.

وناقش الدبيبة الأربعاء مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الإنفاق الحكومي عن النصف الأول للعام 2023.

وقال الدبيبة، إن حكومة الوحدة تقوم بصرف مرتبات كافة العاملين بالدولة الليبية دون استثناء ومخصصات الباب الثاني لكافة مؤسسات الدولة وفق المعتمد من وزارة المالية.

وذكر مصرف ليبيا المركزي قبل أيام أن إجمالي الإنفاق العام للدولة، خلال الفترة من 01 يناير إلى 31 مايو 2023، بلغ 32.1 مليار دينار خلال خمسة أشهر.