إنقاذ 100 مهاجر ووفاة أكثر من 80 إثر انقلاب قارب قبالة السواحل اليونانية

الوطن – رصد

توفي أكثر من.60 شخصاً و تم إنقاذ 100 مهاجر من البحر، الأربعاء، بعد انقلاب قاربهم، الذي أبحر من ليبيا، قبالة سواحل بيلوبونيز في جنوب غرب اليونان، خلال عملية إغاثة نفذتها السلطات اليونانية، حسب خفر السواحل.

وذكر بيان لخفر السواحل: «منذ الصباح الباكر، تجري عملية إنقاذ واسعة النطاق قبالة بيلوبونيز بعدما انقلب قارب صيد وعلى متنه عدد كبير من المهاجرين». ولم تحدد السلطات اليونانية حتى الآن عدد المهاجرين، وفق وكالة «فرانس برس».

بينما أوضحت ناطقة للوكالة الفرنسية: «جرى حتى الآن إنقاذ 100 مهاجرا من البحر، وسيتم نقلهم إلى ميناء كالاماتا في جنوب بيلوبونيز. وقع حادث الغرق في المياه الدولية على مسافة 47 ميلا بحريا من بيلوبونيز في البحر الأيوني، حسب الناطقة.

بالإضافة إلى زوارق دورية شرطة الميناء، شاركت في عملية الإنقاذ فرقاطة من البحرية اليونانية وطائرة ومروحية من سلاح الجو وستة قوارب كانت تبحر في المنطقة، بينما كانت تهب في المنطقة رياح بلغت سرعتها نحو 12 كم/ساعة.

أشارت معلومات أولية، أوردتها السلطات، إلى أن قارب المهاجرين أبحر من ليبيا، متجها إلى إيطاليا.