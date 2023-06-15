النائب العام يأمر بحبس 22 متهمًا من مديري فروع تقييم الجودة في مركز الرقابة

الوطن| رصد

اضطلع أعضاء نيابات مكافحة الفساد، والنظام العام في نطاق اختصاص محاكم استئناف كل من بنغازي، و طرابلس، ومصراتة والخمس، وطبرق، والزاوية، بمسؤولية تقصي مبلغ امتثال متقلدي ولاية صيانة مقوم صحة المجتمع، وذلك لموجبات حق الإنسان في الغذاءالآمن، تنفيذاً لمخرجات لقاءات النائب العام الصديق صور مع مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، بحضور مسؤولي الجهاتالرقابية المعنية بإنفاذ تشريعات الصحة العامة والبيئة.

استهلت سلطة التحقيق نشاطها القضائي، بالانتقال إلى أماكن مختبرات تحليل المواد الغذائية الموردة إلى البلاد، بغية التحقق من الترتيباتالرامية إلى ضمان سلامة ما يعرض من غذاء.

وكشفت إجراءات تتبع آليات عمل فروع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية عن اضطراب شاب نشاط المختبرات، نتيجة عدم معايرة أجهزةتحليل المواد، واستعمال محاليل تشغيلية غير صالحة للكشف عن المعادن الثقيلة، وكذلك الاكتفاء بمعلومات بلد المنشأ عند بحث مدىمشروعية المنتوج من المنظور الشرعي، وعدم مراعاة السرية والحياد، باعتماد فرعي بنغازي وطبرق على نتائج تحاليل كيمائية قامت بهامختبرات من خارج النظام وانتفاء الالتزام بتشغيل أجهزة تعيين نسبة المواد الفعالة، والإحجام عن إجراء اختبار جودة أصناف القمح،ومطابقتها للمواصفات المرعية.

وانتهى المحققون بحبس اثنين وعشرين متهماً من مديري فروع، ورؤساء أقسام تقييم الجودة في المركز، لإخلالهم بواجبات وظيفية ترتبعنها ضرراً بالمصلحة العامة.