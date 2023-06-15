مجلس النواب يشكل لجنة لوضع مقترح لتوزيع النفط والغاز

الوطن| رصد

اصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قرارًا بتشكيل لجنة لوضع تصور إعادة هيكلة الميزانية العامة بما يضمن التوزيع العادل للموارد ورقابتها و سبل إشراك البلديات في خطط المشروعات و اقتراح آلية لمعالجة الدين العام.

أقر رئيس مجلس النواب في بيانٍ صدر اليوم، بتشكيل لجنة رفيعة المستوى لوضع مقترح بشأن توزيع عائدات النفط و الغاز بنسب معينة بين المصرف المركزي طرابلس و مركزي بنغازي.

وتتكون اللجنة من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، و3 مندوبين عن وزارة التخطيط والمالية بنغازي، و3 مندوبين عن وزارة المالية طرابلس، ومندوب عن مصرف ليبيا المركزي طرابلس، ومندوب عن مصرف ليبيا المركزي بنغازي، ومندوب عن ديوان المحاسبة بنغازي، ومندوب عن هيئة الرقابة الإدارية بنغازي، ومندوب عن هيئة الرقابة الإدارية طرابلس، وأعضاء في اللجنة.