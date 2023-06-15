محامي السنوسي: أتباع الغرياني أثروا على إحساس وشعور هيئة المحكمة

قال أحمد نشاد محامي مدير الاستخبارات العسكرية بالنظام السابق، اللواء عبدالله السنوسي، إن أتباع الصادق الغرياني المفتي المعزول، أثروا على إحساس وشعور هيئة المحكمة فتم تأجيل الجلسة، وتم تأجيل جلسة موكلي عقب جدل بين الدفاع والمحكمة بشأن طلب الإفراج عنه لأسباب يرى الدفاع أنها موجبة للإجابة على طلب الإفراج.

أضاف في تصريحات صحفية “سمعنا خلال الجلسة هتافاً من 40 شخصاً في القاعة يُقال إن تبعيتهم للصادق الغرياني. و أتباع الغرياني أثاروا الضوضاء ورددوا عبارات دم الشهداء لن يذهب هباء، ما أثر على إحساس وشعور هيئة المحكمة، و تم رفع الجلسة والدخول إلى غرفة المداولة إثر الهتافات لتخرج هيئة المحكمة بعد ذلك بقرارها بتأجيل الجلسة إلى 17 يوليو مع استمرار حبس موكلي، وتبين أن الحاضرين من رابطة ضحايا بوسليم ومن المجموعة التي ينحو منحاها الصادق الغرياني في رؤياها السياسية والعقائدية”.