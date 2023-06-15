الطقس في ليبيا.. أجواء معتدلة والحرارة تصل لـ 45 درجة

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت اعتدالاً في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي، بينما تبقى مرتفعة اليوم الخميس على باقي المناطق مع رياح جنوبية نشطة السرعة على الشمال الشرقي.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية، الصادرة اليوم الخميس، عن المركز تراوح درجات الحرارة بين 25 و45 درجة مئوية في جميع المناطق.

وفي منطقة (رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وتتراوح درجات الحرارة على معظم المناطق بين 25 و29 درجة مئوية.

وفي منطقة (الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد)، السماء قليلة السحب تتكاثر من مساء اليوم مع احتمال سقوط أمطار خفيفة خاصة على الجبل الأخضر والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة اليوم قد تصل سرعتها خاصة على سهل بنغازي إلى 60 كيلومترا في الساعة مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية، تتحول تدريجيا من مساء اليوم إلى غربية فشمالية غربية نشطة السرعة وتتراوح درجات الحرارة بين 35 و40 درجة مئوية وتسجل انخفاضا من مساء اليوم.

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وفي منطقة (الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة)، السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا خصوصا على سبها وأقصى الجنوب والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة على غدامس والحمادة، وتكون جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للرمال على باقي المناطق ثم تتحول غدا إلى شمالية فشمالية غربية وتتراوح درجات الحرارة بين 40 و44 درجة مئوية، ولا تتجاوز 37 درجة مئوية على غدامس والحمادة، وتنخفض من الغد على معظم المناطق.

وعن طقس (الواحات – السرير – تازربو – الكفرة)، السماء صافية غالبا والرياح جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق وتتحول غدا إلى شمالية غربية معتدلة السرعة وتتراوح درجات الحرارة بين 40 و45 درجة مئوية وتتراجع بداية من يوم السبت.