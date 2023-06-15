الأرصاد الجوية: اعتدال درجات الحرارة في معظم المناطق ورياح نشطة تحد من الرؤية الأفقية

الوطن | رصد

توقع المركز الوطني للارصاد إعتدال في درجات الحرارة على مناطق شمال غرب ليبيا حيث تكون في معدلاتها الفصلية لهذا الشهر مع رياحشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً، بينما تبقى درجات الحرارة مرتفعة نهار اليوم على باقي المناطق، حيث تتراوح على الشمالالشرقي مابين ( 35 – 40 )مْ، مع رياح جنوبية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والرمال وقد تكون قوية أحياناً خاصةً على سهل بنغازي مماتؤدي إلى هبوط الرؤية الأفقية، في حين تسجل درجات الحرارة على الجنوب مابين ( 40 – 45 )مْ.

كما توقع المركز تكاثر السحب من مساء اليوم على مناطق الجبل الاخضر وبعض مناطق الجنوب الغربي قد يتخللها امطار خفيفة.

وتشهد درجات الحرارة اعتدال يوم الغد أغلب مناطق ليبيا ويكون ملحوظ بداية الاسبوع.