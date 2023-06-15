شاهد.. حالة الطقس ودرجات الحرارة لـ3 أيام بدءاً من الخميس 15 يونيو 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 15 يونيو 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، يكون الإعتدال في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي، بينما تبقى مرتفعة هذا اليوم على باقي المناطق، مع رياح جنوبية نشطة السرعة على الشمال الشرقي.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (25-29)مْ.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من مساء اليوم مع إحتمال سقوط أمطار خفيفة خاصة على الجبل الأخضر.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة هذا اليوم قد تصل سرعتها خاصة على سهل بنغازي إلى (60)كم/س مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية، تتحول تدريجياً من مساء اليوم إلى غربية فشمالية غربية نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35-40)مْ, وتسجل انخفاض من مساء اليوم.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا خاصة على سبها وأقصى الجنوب.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة على غدامس والحمادة، وتكون هذا اليوم جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للرمال على باقي المناطق ثم تتحول يوم الغد إلى شمالية فشمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين ( 40 – 44 )مْ، ولاتتجاوز ( 37 )مْ على غدامس والحمادة, وتنخفض من يوم الغد على معظم المناطق.

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة:-

حالة السماء: صافية غالبا.

الرياح: جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على بعض المناطق تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (40-45)مْ، وتتراجع بداية من يوم السبت.