بوشناف يلتقي في واشنطن بمدير مجلس الأمن القومي الأمريكي لشمال إفريقيا

واشنطن 15 يونيو 2023 (وال) – التقى المستشار إبراهيم بوشناف مستشار الأمن القومي الليبي، صباح الخميس، في واشنطن، بمدير مجلس الأمن القومي الأمريكي لشمال إفريقيا جيريمي بيرندت، وذلك في مستهل زيارة رسمية يجريها بوشناف على رأس وفد رفيع للولايات المتحدة.

ورحب مدير مجلس الأمن القومي لشمال إفريقيا جيريمي بيرندت، بمستشار الأمن القومي الليبي والوفد المرافق له في البيت الأبيض.

وتأتي الزيارة في إطار عمل مجلس الأمن القومي الليبي إلى عقد شراكات مع مجالس الأمن القومي في كبرى الدول، للاستفادة من خبراتها في المجال. (وال – واشنطن)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال