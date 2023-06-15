دبيبة: يجب تنظيم ملف التموين للوحدات العسكرية للقضاء على الفساد

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وزير الدفاع، عبدالحميد دبيبة بالاستمرار في تنظيم ملف التموين للوحدات العسكرية والقضاء على ما صاحبه من فساد خلال السنوات الماضية.

وجاء ذلك خلال اجتماعه أمس الأربعاء مع رئيس الأركان العامة لقوات حكومة الوحدة فريق أول ركن محمد الحداد ومدير الإدارة العامة للحسابات العسكرية وعدد من مديري الإدارات برئاسة الأركان.

وحسب ما نشرته على صفحة حكومتنا، في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اطلع دبيبة على ما أنجز في تسوية الأوضاع المالية لمنتسبي المؤسسة العسكرية.

وأكد ضرورة متابعة ملف التقاعد العسكري وصرف جميع التسويات القانونية المستحقة للعسكريين.

وتقدم بالشكر إلى الإدارات المعنية بإجراء التسويات اللازمة مع وزارة المالية لجهودهم في صرف المرتبات وفق الجدول الموحد.