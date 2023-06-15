بن شرادة: مخرجات لجنة 6+6 ملزمة بموجب التعديل الـ13 للإعلان الدستوري

الوطن – رصد

اكد عضو المجلس الدولة، سعد بن شرادة، ان مخرجات لجنة (6+6) ملزمة لمجلسي النواب والدولة بموجب التعديل الـ13 للإعلان الدستوري.

وقال بن شرادة في تصريحات صحفية إنه ” لم يعد مطلوبا من مجلسه أو البرلمان إبداء موافقتهم أو عدمها حول تلك المخرجات، كونهما وافقا على التعديل الدستوري أي وافقا ضمنيا على المخرجات”.

وأكد على استمرار وجود اعتراضات من قبل بعض الشخصيات داخل مجلسه على القوانين، وإن كانت لا تمثل الأغلبية، ولن يكون لها أثر في ظل دسترة مخرجات اللجنة.

ودعا إلى ضرورة تفهم أن القوانين المطلوب لدولة خرجت من الحروب، وتعاني صراعات سياسية، لا تقارن بالقوانين التي توضع للدول المستقرة.