الدبيبة يشدد على متابعة ملف التقاعد العسكري وتسوية أوضاع العسكريين ويطالب بصرف قيمة مقابل الدفن والإجازة

العنوان

شدد رئيس حكومة الوحدة وزير الدفاع، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، في اجتماع مع رئاسة الأركان والحسابات العسكرية، على ضرورة متابعة ملف التقاعد العسكري وتسوية أوضاع أبناء المؤسسة العسكرية.

وطالب الدبيبة، وفقا للحكومة، بصرف قيمة مقابل الدفن والإجازة، وكافة التسويات القانونية المستحقة.

ووجه الدبيبة الشكر إلى الإدارات المعنية لإجرائها التسويات اللازمة مع وزارة المالية وصرف المرتبات وفق الجدول الموحد.

كما وجه الدبيبة تعليماته بالاستمرار في تنظيم ملف التموين للوحدات العسكرية والقضاء على ما صاحبه من فساد خلال السنوات الماضية.