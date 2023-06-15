ليبيا.. القبض على مصري متهم بالنصب على اثنين من جنسيته في 90 ألف دينار

أعلن جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق، اليوم الأربعاء، ضبط شخص مصري الجنسية، وذلك بعد قيامه بواقعة نصب سنة 2018، على شخصين مصريي الجنسية في مبلغ مالي وقدره 90 ألف دينار.

وبحسب بيان الجهاز على موقع التواصل الاجتماعي، فإن ذلك تم بزعم تحويل المبلغ لأهاليهم في مصر، إلا أنه استولى على المبلغ ولاذ بالفرار خارج حدود الدولة الليبية.

وأضاف الجهاز، في منشور عبر صفحته على فيسبوك، أن المتهم عاد إلى ليبيا خلال الأيام الماضية، وجرى ضبطه ومواجهته بما نُسب إليه، فاعترف بقيامه بالنصب والاحتيال، رفقة شريك آخر مقيم في الخارج.

وأوضح البيان أن الجهات الأمنية اتخذت الإجراءات القانونية حيال المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة.