ليبيا الان

اللواء “أبوزريبة” يبحث الخطة الأمنية مع مدير أمن منفذ امساعد البري

تم النشر منذُ 29 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن/ متابعات

اجتمع وزير الداخلية في الحكومة الليبية اللواء عصام أبوزريبة مع مدير مديرية أمن منفذ امساعد البري اللواء عبدالسلام الأمين في بنغازي، وذلك لبحث الخطة الأمنية التي ستنفذها المديرية بعد نجاح مهام الغرفة الأمنية المشتركة في القبض على المهربين وتجار الممنوعات وأوكار الفساد.

وتضمن الاِجتماع مُناقشة آلية ضبط الأمن فِي المنفذ والحد مِن الهجرة غير الشرعية وَالتهريب، بِالإضافة إلى آلية مُحاربة هذه الظاهرة، كمَا تمَّ الحديث عن المشاكل والعراقيل التي تُواجه المُديرية ومُنتسبيها ووضع حلول جذرية لهَا.

وأثنى أبوزريبة على جهود مُدير الأمن ومُنتسبي المُديريِّة فِي مُمارسة مهامهم المطلوبة بِشكل يليق بِرجل الداخلية، مؤكدًا على دعمه للمُديريِّة للحفاظ على الأمن والاستقرار بالمنفذ.

الوسوم

اللواء عصام أبو زريبة ليبيا منفذ امساعد البري

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك