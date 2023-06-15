اللواء “أبوزريبة” يبحث الخطة الأمنية مع مدير أمن منفذ امساعد البري

الوطن/ متابعات

اجتمع وزير الداخلية في الحكومة الليبية اللواء عصام أبوزريبة مع مدير مديرية أمن منفذ امساعد البري اللواء عبدالسلام الأمين في بنغازي، وذلك لبحث الخطة الأمنية التي ستنفذها المديرية بعد نجاح مهام الغرفة الأمنية المشتركة في القبض على المهربين وتجار الممنوعات وأوكار الفساد.

وتضمن الاِجتماع مُناقشة آلية ضبط الأمن فِي المنفذ والحد مِن الهجرة غير الشرعية وَالتهريب، بِالإضافة إلى آلية مُحاربة هذه الظاهرة، كمَا تمَّ الحديث عن المشاكل والعراقيل التي تُواجه المُديرية ومُنتسبيها ووضع حلول جذرية لهَا.

وأثنى أبوزريبة على جهود مُدير الأمن ومُنتسبي المُديريِّة فِي مُمارسة مهامهم المطلوبة بِشكل يليق بِرجل الداخلية، مؤكدًا على دعمه للمُديريِّة للحفاظ على الأمن والاستقرار بالمنفذ.