“الدبيبة” يجري زيارة تفقدية لعدد من مراكز الامتحانات في طرابلس

الوطن/متابعات

تفقد رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة عدد من مراكز الامتحانات بطرابلس، وذلك رفقة مدير المركز الوطني للامتحانات أحمد مسعود ومراقب تعليم طرابلس المركز.

واستمع الدبيبة خلال جولته لملاحظات الطلبة بشأن الأسئلة والظروف العامة لسير الامتحانات، مشددًا على أهمية التركيز على الأسئلة وتجنب الغش.

وتقدم الدبيبة بالشكر للعاملين كافة بالمركز الوطني للامتحانات واللجان الامتحانية في كل مناطق ليبيا على جهودهم المبذولة بهدف إنجاح هذا الاستحقاق الهام.

وأكد مدير المركز الوطني للامتحانات على تنفيذ تعليمات الدبيبة بزيادة الوقت المحدد للمواد الأساسية وإعداد جدول الامتحانات بطريقة توفر أيام راحة بين الامتحانات، منوهًا إلى أن منظومة الامتحانات قادرة على ضبط عمليات الغش وإيقاف الطلبة والمراقبين في حال التثبت من حدوث أي حالات.