الدبيبة يطالب المتقدمين لامتحانات الشهادات العامة بتجنب الغش

قام رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، رفقة مدير المركز الوطني للامتحانات أحمد مسعود، ومراقب تعليم طرابلس المركز، بزيارة تفقدية لعدد من مراكز الامتحانات بالبلدية.

ووفقا لإعلام الحكومة، فقد استمع الدبيبة، خلال جولته، لملاحظات الطلبة بشأن الأسئلة والظروف العامة لسير الامتحانات، مشدداً على أهمية التركيز على الأسئلة وتجنب الغش.

وأكد مدير المركز الوطني للامتحانات على تنفيذ تعليمات رئيس الحكومة بزيادة الوقت المحدد للمواد الأساسية وإعداد جدول الامتحانات بطريقة توفر أيام راحة بين الامتحانات، منوهاً إلى أن منظومة الإمتحانات قادرة على ضبط عمليات الغش وإيقاف الطلبة والمراقبين في حال التثبت من حدوث أي حالات.