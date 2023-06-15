مستشار الأمن القومي الليبي يلتقي في واشنطن مع نظيره الأمريكي لشمال أفريقيا

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التقى، مستشار الأمن القومي الليبي، المستشار إبراهيم بوشناف، داخل البيت الأبيض في واشنطن، مع مدير مجلس الأمن القومي الأمريكي لشمال أفريقيا جيريمي بيرندت.

وأتى اللقاء في مستهل زيارة رسمية يجريها بوشناف على رأس وفد رفيع إلى الولايات المتحدة.

وقال المكتب الإعلامي لبونشناف، إن مدير مجلس الأمن القومي لشمال أفريقيا، جيريمي بيرندت، رحب بمستشار الأمن القومي الليبي والوفد المرافق له في البيت الأبيض.

وقال، إن هذه الزيارة تأتي في إطار عمل مجلس الأمن القومي الليبي، إلى عقد شراكات مع مجالس الأمن القومي في كبرى الدول، للاستفادة من خبراتها في المجال.