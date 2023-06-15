حكومة الوحدة الليبية تبدأ صرف قروض الإسكان الشبابي للمستحقين في الماية

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، بدء صرف قروض الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة للمستحقين في بلدية الماية.

وحسب بيان الحكومة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، باشر فرع مصرف الادخار والتنمية جنزور صرف صكوك الدفعة الأولى من المستحقين الذين استوفوا بياناتهم بعد اعتماد قوائم البلدية من اللجنة العليا لتنفيذ المبادرة.

وفي أبريل الماضي، أكد رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد دبيبة سريان مبادرة الإقراض الشبابي والأسر المحتاجة في مرحلتها الأولى، التي خصص خلالها قروضا لـ25 ألف شخص، وذلك بعد لغط بشأن وقف تمويل الأغراض السكنية، مؤكدا أن القيم المالية المخصصة للمرحلة الأولى من المبادرة مؤمنة.

و في 20 فبراير الماضي، أطلق دبيبة المبادرة، خلال الاحتفال الرسمي لمناسبة الذكرى الحادية عشرة لأحداث 17 فبراير، وتختص بتوزيع 100 ألف شقة على الشباب ومنحهم قروضا لاستكمالها، وكذلك توزيع قطع أراضٍ على شباب في مختلف أنحاء ليبيا.

بعدها نشرت بلديات قوائم بأسماء المستفيدين بتلك القروض، أعقبتها رصد مشكلات لدى بعض البلديات بشأن القوائم.

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وأخلت اللجنة العليا لمبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة مسؤوليتها عن اختيار قوائم المستفيدين، مؤكدة أنها مُحالة من اللجان الفرعية بالبلديات.